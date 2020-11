Stasera in tv 20 novembre, su Rai 3 torna Titolo V. Anticipazioni e ospiti di Francesca Romana Elisei e Roberto Vicaretti

20 novembre 2020 a

Stasera in tv, 20 novembre, su Rai 3 alle ore 21.20 torna Titolo V, la trasmissione di approfondimento condotta da Francesca Romana Elisei e Roberto Vicaretti. Si torna a parlare del caos sanità nella regione Calabria. Walter Molino indaga ancora su sprechi e scandali. Intervistato, tra l'altro, il presidente del consiglio regionale, Domenico Tallini, poche ore prima del suo arresto. Focus anche sul Molise, altra regione in cui la sanità è commissariata. Si parlerà inoltre del Covid 19. Approfondimento sui medici di base in prima linea; sui covid hotel e sul piano di distribuzione del vaccino. Gli ospiti: lo scrittore Roberto Saviano; Pierpaolo Sileri, viceministro della Salute; Antonio Bassolino, ex sindaco di Napoli ed ex governatore della Campania; i presidenti della Liguria, Giovanni Toti, e del Molise, Donato Toma; il senatore Nicola Morra, presidente della Commissione parlamentare antimafia; lo scrittore Gianrico Carofiglio; Jasmine Cristallo, i fondatori del Movimento Sardine; i giornalisti Ferruccio De Bortoli, Sergio Rizzo, Stefano Zurlo e il direttore de Il Mattino, Federico Monga.

