Il Paradiso delle signore, anticipazioni di venerdì 20 novembre: scontro tra Silvia e Adelaide. Umberto svela tutto su Federico

Tanti colpi di scena come sempre nella puntata di venerdì 20 novembre de Il Paradiso delle signore, in onda dalle 15,55 su Rai1. Silvia ora sa che Adelaide ha letto la cartella clinica di Federico e si decide ad affrontarla. Dopo tanti dubbi, Roberta preferisce rinunciare alla sua carriera universitaria pur di rimanere accanto a Marcello, intanto Gabriella riesce finalmente a ricevere il benestare per i suoi bozzetti.

Il Paradiso delle signore, anticipazioni di giovedì 19 novembre: Beatrice ha bisogno di soldi. Adelaide scopre un segreto

Il simpatico dissidio interno al Paradiso sui due ciclisti, la Yermolayeva e Sante Gaiardoni, sarà risolto attraverso una votazione. Nel frattempo, in Caffetteria si fanno ottimi affari e Laura Parisi trasmette a Marcello e Salvatore una bella energia positiva. Umberto Guarnieri viene pressato dalla cognata Adelaide e così deve ammettere di fronte a lei tutta la verità: Federico è proprio suo figlio. Insomma, puntata imperdibile. Appuntamento dalle 15,55 su Rai1.

