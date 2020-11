Uomini e donne, anticipazioni di venerdì 20 novembre: Riccardo e Armando litigano per Giulia. Davide, accuse a Beatrice

20 novembre 2020 a

a

a

Appuntamento da non perdere quello con Uomini e donne, in onda su Canale5 dalle 14,50. Nella puntata di venerdì 20 novembre occhi puntati su Riccardo Guarnieri e Armando Incarnato. I due cavalieri litigano furiosamente, anche perché entrambi sono usciti con Giulia. Nonostante la forte discussione, entrambi decidono di proseguire nella frequentazione. Si prospetta dunque una sfida interessante tra i due cavalieri.



Piccolo spazio pure per Sophie Codegoni, con la diciottenne che ha eliminato Marco, Nicolò e Federico, continuando a uscire con Matteo e Antonio. Intanto proprio uno degli eliminati, Marco, ha lasciato un regalo misterioso alla ragazza. Riflettori puntati anche su Davide Donadei, che è uscito con Chiara, la quale in videochiamata gli ha presentato pure il padre. I due sembrano piuttosto complici, anche perché Davide è infastidito da Beatrice, che nella scorsa puntata aveva riferito di non aver pensato a lui.

In realtà la corteggiatrice ha pensato solamente a tutelarsi visto l'avvicinamento tra Davide e Chiara, ma il cavaliere accusa la Buonocore di concentrarsi esclusivamente sul suo personaggio social. Beatrice scoppia a piangere, ma Davide sceglie di ballare con Chiara.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.