Papa Francesco, like sulla foto a luci rosse della modella brasiliana. Indagine in Vaticano e richiesta di spiegazioni a Instagram

Un like dal profilo di Papa Francesco su una foto della modella brasiliana Natalia Garibotto (che pubblichiamo sotto) come al solito vestita in maniera particolarmente provocante. Nasce un caso in Vaticano per il cuoricino partito dall'account del Pontefice su una immagine postata il sei ottobre in cui erano quasi più le parti del corpo che si vedevano che quelle coperte dagli abiti. Sulla foto è arrivato il like dal profilo ufficiale di Bergoglio, Franciscus.

Ovviamente appare altamente improbabile che sia Papa Francesco in persona a gestire l'account Instagram. Un hacker? Oppure un collaboratore distratto a cui il like è partito per errore? In Vaticano è stata aperta una indagine. Risulta inoltre che siano state chieste spiegazioni ufficiali a Instagram.

