Ballando con le stelle, Maykel Fonts positivo al Covid. Milly Carlucci a Storie Italiane: "C'è Peron per Alessandra Mussolini" | Video

Puntata speciale di Storie Italiane quella di venerdì 20 novembre. Il programma in onda ogni mattina su Rai1 condotto da Eleonora Daniele ha dedicato il suo spazio a Ballando con le stelle, la cui finale andrà in onda sabato 21. In primo piano c'è Alessandra Mussolini, che dovrà fare i conti con la positività al Covid di Maykel Fonts, il suo partner di ballo.

Una mazzata alla vigilia della finalissima, con Milly Carlucci che collegata al telefono ha rivelato come alla Mussolini sia stato proposto di ballare nella sfida per il titolo insieme a Samuel Peron, divenuto una sorta di jolly del talent show. In collegamento pure Alessandra Mussolini e Maykel Fonts.

L'ex parlamentare è ovviamente giù di morale per la positività al Covid del compagno di trasmissione, ma allo stesso tempo carica a mille per l'appuntamento con la finale. "Sono rinata grazie a Ballando con le stelle", ha affermato la Mussolini.

