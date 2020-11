Tale e Quale Show, stasera 20 novembre su Rai 1 c'è la finale. Anticipazioni sulle imitazioni alla corte di Carlo Conti

20 novembre 2020 a

Tale e Quale Show, stasera in tv, 20 novembre, arriva all'ultima puntata e decreta il vincitore. L'appuntamento è alle ore 21.25 su Rai 1. Per la trasmissione condotta da Carlo Conti è stata un'altra annata d'oro, nonostante i problemi del Covid che hanno bloccato lo stesso presentatore. Stasera gli artisti si presentano con le seguenti esibizioni: Virginio sarà Gino Paoli, Barbara Cola imiterà Anna Oxa, Jessica Morlacchi si trasformerà in Lara Fabian, Francesco Monte sarà Ultimo, Lidia Schillaci diverrà Mina, Carolina Rey interpreterà Nada, Sergio Muniz proporrà Ghali, Giulia Sol sarà Alexia, Agostino Penna diverrà Drupi e Pago imiterà Franco Califano. Chi riuscirà ad esaltare la giuria composta da Loretta Goggi, Giorgio Panariello e Vincenzo Salemme? Quarto giudice Alessandro Siani. Al vincitore una targa e 30mila euro che donerà a una Onlus benefica. Gabriele Cirilli proporrà un personaggio musicale.

