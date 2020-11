Stasera in tv 20 novembre, Tale e Quale Show su Rai 1: la finalissima. Ecco la classifica parziale

20 novembre 2020 a

Stasera in tv, 20 novembre, è il giorno della finalissima di Tale e Quale Show. Il varietà di Rai 1 condotto da Carlo Conti andrà in onda dalle ore 21.25. E' la decima ed ultima puntata di una trasmissione amatissima dai telespettatori. A chi andrà la corona di campione 2020? Attualmente la classifica provvisoria è la seguente: in testa Virginio, poi Lidia Schillaci (che ha vinto il 13 novembre interpretando Beyoncé), Agostino Penna, Barbara Cola, Pago, Jessica Morlacchi, Sergio Muniz, Giulia Sol, Francesco Monte e Carolina Rey. Ma la distanza tra gli artisti è davvero minima. Tutto è ancora possibile, vedremo stasera chi riuscirà a convincere i giurati Loretta Goggi, Giorgio Panariello e Vincenzo Salemme. Il quarto giudice sarà l'attore e regista Alessandro Siani. Gabriele Cinelli, ospite fisso, si immedesimerà in un personaggio musicale.

