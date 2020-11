Sara Croce, scollatura mozzafiato su Instagram. La Bonas di Bonolis pronta per Avanti un altro: "Torneremo presto" | Foto

19 novembre 2020 a

Sara Croce sempre più esplosiva sui social. La modella infatti sembra aver accantonato almeno per il momento la polemica e la battaglia legale con l'ex fidanzato, il magnate iraniano Hormoz Vasfi, e ora pare concentrarsi più che altro sul lavoro. Scatti su Instagram in serie ad alto tasso erotico, con lato b in primo piano e fisico perfetto, nell'ultimo tuttavia c'è spazio pure per la tv.

Sara Croce infatti ha annunciato l'imminente inizio della nuova stagione di Avanti un altro: "Torneremo presto", è scritto nella didascalia che accompagna l'immagine in cui la Bonas di Paolo Bonolis appare splendida, con scollatura vertiginosa. Tutti in piedi per la Bonas.

