X Factor 2020, Alessandro Cattelan è tornato dopo il Covid ed è travolgente: "Vi ho seguito da casa, bravi"

"Vi ho seguito da casa, bravi, bravi." Eccolo il ritorno del capitano di X Factor 2020, stasera giovedì 19 novembre 2020. Parte il programma su Sky. Leo Gassman presenta il suo nuovo singolo, accolto poi da Alessandro Cattelan ancora in collegamento da casa via tablet.

A sorpresa però Cattelan irrompe sul palco nascosto tra i ballerini. Lo storico capitano di X Factor torna al comando della trasmissione di talenti, non prima in un sentito omaggio a Daniela Collu. Il programma prosegue ed entra nel vivo, ma lo spettacolo nello spettacolo è stato questo inizio. Annunciato sui social del programma con "Ale is back".

