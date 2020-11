Amici 20, gli allievi scelgono il coach e Arianna aspetta la "punizione". Il daytime di giovedì 19 novembre

19 novembre 2020 a

a

a

Daytime di Amici 20 di giovedì 19 novembre 2020 (Italia1 ore 19). Alcuni allievi scelgono il proprio coach. Qualcuno ha ricevuto il sì da più di un professore. Sangiovanni, trapper che ha ricevuto il sì da Rudy Zerbi e Anna Pettinelli, e alla fine ha scelto Rudy per il fatto che non volesse togliere l’autotune alle sue esibizioni. Anche Raffaele si è trovato a scegliere tra Pettinelli e Arisa e ha scelto Arisa. Attenzione, vediamo che cosa c'è in vista. Sono in arrivo i primi provvedimenti disciplinari, in particolare per Arianna che ha deciso di saltare le lezioni per rimanere a dormire.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.