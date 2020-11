Striscia la notizia, Tapiro d'oro ad Andrea Iannone. L'ex di Belen con il morale a terra: "Futuro? Vediamo come essere utile"

19 novembre 2020 a

Una vera e propria mazzata si è abbattuta su Andrea Iannone, il pilota di MotoGp abruzzese ex fidanzato di Belen Rodriguez e Giulia De Lellis, squalificato per 4 anni dal Tribunale Arbitrale dello Sport, su richiesta della Wada (Agenzia mondiale antidoping). E così durante Striscia la notizia, Valerio Staffelli gli ha consegnato il Tapiro d'oro. "Abbiamo fatto il possibile per evitare una sentenza così dura", ha affermato Iannone all'inviato del programma satirico di Canale5, nella puntata di giovedì 19 novembre in onda dalle 20,40.

Valerio Staffelli ha provato quasi a rincuorare il pilota, che ha spiegato che "il ricorso si può fare, però bisogna capire", ha aggiunto. E sul suo futuro spera: "Cercherò di capire come essere utile alla MotoGp". Servizio integrale giovedì 19 novembre su Canale5 a Striscia la notizia.

