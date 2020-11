Stasera in tv 19 novembre, Le Iene su Italia1: scherzo a Francesco Arca. La figlia di 4 anni a Uomini e donne baby | Video

19 novembre 2020 a

a

a

Scherzo perfido e allo stesso tempo divertente quello che andrà in onda a Le Iene nella puntata di giovedì 19 novembre in onda dalle 21,10. La vittima è Francesco Arca, attore ed ex tronista di Uomini e donne, da cui è partita tutta la sua carriera. Lo scherzo coinvolge la figlia di Arca, di 4 anni, diventata finta tronista di una fantomatica edizione di Uomini e donne baby.

Le Iene hanno fatto credere all'ex tronista Francesco Arca, con la complicità di sua moglie Irene e della piccola Maria Sole, proprio questo nuovo format. E ovviamente Arca è andato su tutte le furie. L'inviato de Le Iene, Sebastian Gazzarrini ha messo davvero a dura prova la sua pazienza di papà modello. Appuntamento giovedì 19 novembre con Le Iene, su Italia1 dalle 21,10.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.