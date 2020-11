Stasera in tv 19 novembre, su Rai2 le serie americane Fbi e 9-1-1: la trama degli episodi

19 novembre 2020 a

Appuntamento con le serie tv americane in prima serata giovedì 19 novembre su Rai2. Dalle 21,20 andrà in onda il primo episodio della seconda stagione di Fbi, a seguire, intorno alle 22,10, doppio episodio (il nono e il decimo) della seconda stagione di 9-1-1. Per quanto riguarda Fbi, la puntata si intitola Un caso personale: l’esplosione di una bomba in un ristorante del Queens diventa un caso personale per Omar, che lo frequentava da ragazzo, essendo cresciuto in quel quartiere. Le cose si complicano ulteriormente quando si scopre che uno dei testimoni è un agente Fbi sotto copertura che ha un piano personale. Intanto Kristen ottiene il distintivo e inizia a lavorare sul campo. A seguire dunque 9-1-1, con doppia puntata: nel primo episodio - La storia di Hen - il focus è appunto su Hen, i suoi esordi e perché ha deciso di diventare un membro della squadra di soccorso.

Il secondo episodio è intitolato Buon Natale?: è arrivato Natale a Los Angeles e la squadra si ritrova a dover rispondere a una serie di chiamate legate proprio alle feste. Bobby si prepara a festeggiarlo con Athena, ma le cose si fanno imbarazzanti quando quest’ultima gli propone di andare a vivere con lei. Eddie deve fare i conti con il ritorno nella vita sua e del figlio dell’ex moglie. Chimney incontra un uomo che gli dà dei consigli per Maddie.

