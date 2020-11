Stasera in tv 19 novembre, sul Nove puntata imperdibile di Cambio moglie: tutte le anticipazioni

19 novembre 2020 a

Terza puntata della seconda stagione di Cambio Moglie nella prima serata di giovedì 19 novembre. Dalle 21,30 andrà in onda appunto l'esperimento sociale in cui due donne accettano di scambiarsi casa e famiglia per un periodo limitato di tempo.

Cambio moglie 2: su Nove cani, ballo, palestra e divano: lezioni finali dopo lo scambio di coppia | Video

In questo episodio i protagonisti saranno i D’Auria di Salerno, che vivono pensando a godersi l’oggi senza farsi mancare comodità e divertimenti, e i parsimoniosi Russo di Piombino (originari di Livorno), attenti ad ogni acquisto per evitare qualsiasi spreco. Insomma, stili di vita opposti e senza dubbio l'incrocio tra le due famiglie promette scintille. Il programma è ispirato al format britannico Wife Swap.

