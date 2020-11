Stasera in tv 19 novembre, su Tv8 c'è l'azione con SpiderMan Homecoming. Cast, trama e trailer | Video

19 novembre 2020 a

a

a

Azione e avventura in prima serata su Tv8 giovedì 19 novembre. Alle 21,30 andrà in onda infatti Spiderman Homecoming, per la regia di Jon Watts. Dopo gli eventi di Captain America: Civil War e il suo incontro con gli Avengers, Peter Parker tenta di conciliare la sua vita al liceo con la sua carriera da SpiderMan. Questo il trailer della pellicola.

Sotto l'occhio vigile del suo nuovo mentore Tony Stark, Peter, tornato a casa, dove vive con la sia Zia May, cerca di riprendere la sua normale routine quotidiana, sorvegliato dalla la zia May, ma viene puntualmente distratto dall'esigenza di dimostrare il suo vero potenziale, oltre i confini del perimetro rionale. Quando un nemico sconosciuto di nome Vulture minaccia tutto quel che per lui conta, i suoi affetti e la sua stessa vita, il giovane Peter deve evitare ogni imprudenza e dimostrare di essere un eroe adulto e capace. Nel ruolo del protagonista Tom Holland, che ritroviamo in sala nel 2017 dopo Civiltà perduta. Al suo fianco Marisa Tomei (nello stesso ruolo del film Captain America: Civil War nel 2016), Michael Keaton (in sala nel 2016 con The Founder), e Robert Downey Jr., che riprende per la quinta volta il ruolo di Tony Stark/Iron Man.

