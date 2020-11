Grande Fratello Vip 5, Nicola Vivarelli potrebbe entrare nella Casa dopo aver lasciato Uomini e Donne

19 novembre 2020 a

L'indiscrezione in una intervista di Nicola Vivarelli a SuperguidaTv, Nicola conferma che non parteciperà alle prossime puntate di Uomini e Donne. Una volta rientrato in Italia dall'impegno di lavoro, non esclude la possibilità di tornare in trasmissione. In particolare, accetterebbe una proposta per il trono.

Sirius, ex corteggiatore di Gemma Galgani svela di essere stato contattato dalla produzione del Grande Fratello in estate. Gli sarebbe stato proposto di entrare nella Casa in occasione della quinta edizione del reality. Adesso rivela che non escluderebbe la possibilità di partecipare a un reality show: “Dipende da quale reality mi venisse proposto e anche dal lavoro. Prima dell’estate ero stato contattato per partecipare al Grande Fratello Vip e all’ Isola dei famosi ma ho rispettato l’impegno preso a ‘Uomini e donne’”.

