Un posto al sole, anticipazioni giovedì 19 novembre 2020 della soap di Rai3: confronto fra Patrizio e Ilaria

Va in onda una nuova puntata della soap opera di Rai 3. Appuntamento oggi, giovedì 19 novembre,alle ore 20.45.

Le anticipazioni vedono al centro Ilaria che osserva da lontano Rossella e Patrizio discutere animatamente. La ragazza decide di raggiungere il giovane Giordano al locale facendogli capire di voler trascorrere la notte con lui.

Giulia cerca di coinvolgere Michele nella sua campagna di sensibilizzazione a favore dei rom, ma nasceranno nuovi tensioni familiari. Patrizio si incontra con Ilaria per avere un chiarimento su quanto successo tra di loro. Marina Giordano deve affrontare una serie di difficoltà ai Cantieri dopo le manovre azzardate di Roberto Ferri. Cotugno vorrebbero partire con Bice per Ischia, ma Cinzia metterà in crisi i suoi progetti. A tra poco per i dettagli, davanti al piccolo schermo.

