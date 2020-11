X Factor 2020, Alessandro Cattelan annuncia il ritorno con un video dopo il Covid: ci sarà stasera giovedì 19 novembre 2020

19 novembre 2020 a

«Guess whòs back?», indovina chi è tornato? Con un video pubblicato su Instagram nel quale canta e balla su ’Without me' di Eminem, Alessandro Cattelan sembra annunciare il suo ritorno sul palco dei Live di ’X Factor’, dopo due settimane di assenza causa coronavirus, nella puntata di questa sera giovedì 19 novembre 2020.

Ad accompagnare il video social, il post: «Cause It feels so empty without me», cioè «sembra così vuoto senza di me». Al momento da parte di ’X Factor’ ancora non c'è nessuna conferma, ma il post di Alessanro Cattelan non sembra lasciare dubbi sull'atteso ritorno sul palco.

