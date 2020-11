Diletta Leotta, il promo di Linea Diletta è con Kevin Prince Boateng: "Voglio farmi insegnare due cose da te" | Video

19 novembre 2020 a

Diletta Leotta torna a condurre Linea Diletta, la trasmissione di Dazn in cui la presentatrice e bordocampista intervista i campioni del calcio italiano e non solo. Nella prima puntata della nuova stagione, in onda mercoledì 25 novembre, Diletta Leotta si troverà di fronte Kevin Prince Boateng, che dopo una carriera tra Milan, Barça e tantissime altre squadre in giro per l'Italia e per il mondo, si è accasato quest'anno al Monza di Berlusconi e Galliani.

E chissà se Diletta farà anche qualche domanda sulla sua vita privata, che lo vede in crisi con la moglie Melissa Satta. Quel che è certo è che la Leotta vorrà imparare due cose: "Palleggiare e ballare il moonwalk come Michael Jackson", ha spiegato. Cose in cui Boateng è davvero imbattibile.

