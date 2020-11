The reach-Caccia all'uomo, film con Michael Douglas su Rai Movie stasera in tv giovedì 19 novembre 2020: trama

19 novembre 2020 a

Va in onda questa sera, giovedì 19 novembre alle 21.20 su Rai Movie (canale 24 del digitale terrestre), il film "The reach-Caccia all'uomo", diretto da Jean-Baptiste Leonetti con Michael Douglas, Jenny Irvine e Ronnie Cox.

La trama narra che Ben è un giovane tracker molto esperto nel far attraversare ai turisti il deserto del Mojave. Lo stesso giorno in cui la sua fidanzata parte per l'università viene ingaggiato da un ricco uomo d'affari, Madec, per accompagnarlo nella caccia al muflone che l'uomo cerca come ennesimo trofeo da esibire. Ma un terribile incidente fa sì che Ben sia lo scomodo testimone di un omicidio. Ispirato al romanzo di Robb White “Deathwatch”.

