Doc Nelle tue mani, Raffaele Esposito è il cattivo Sardoni: "Mi sono ispirato grazie al vero Andrea Fanti. Seconda stagione? Difficile"

Grande attesa per l'ultima puntata della stagione di Doc Nelle tue mani, la fiction di Rai1 in onda giovedì 19 novembre dalle 21,20 con Luca Argentero protagonista. Nel cast, nella parte del cattivo, c'è Raffaele Esposito, nel ruolo del primario (dopo la perdita di memoria di Andrea Fanti), Marco Sardoni. Lo stesso Esposito ha raccontato un curioso retroscena per far capire meglio il suo personaggio: "Mio padre era dirigente in un settore della Asl di Lodi ed è stato collega, per un certo periodo, di Pierdante Piccioni (il personaggio da cui ha preso spunto la fiction ndr). Ha lavorato con lui. Si ricorda dell’incidente stradale che gli fece perdere la memoria - ha spiegato -. Io non ho mai avuto modo di parlare con il dottor Piccioni, ma ho letto il romanzo Meno dodici. Nel libro si parla di un medico da cui mi sono lasciato ispirare. È un ex amico di Piccioni, che nel momento in cui Pierdante viene reinserito, tenta di mettergli i bastoni tra le ruote.

Doc nelle tue mani, ultima puntata stasera giovedì 19 novembre su Rai1: dramma e amore, anticipazioni sul gran finale

Esposito parla anche della seconda stagione di Doc, che difficilmente tuttavia - almeno stando a queste dichiarazioni - lo vedrà tra i protagonisti: "A me farebbe piacere fare anche la seconda stagione perché mi sono affezionato a tutta la squadra. Abbiamo un gruppo su whatsapp e durante le puntate ci prendiamo in giro. Però, non saprei - ha aggiunto -. Sardoni è un laido individuo, è difficile che venga reintegrato".

