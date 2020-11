Amici 20, Martina Miliddi: il ballo sensuale della ragazza che ha conquistato Lorella Cuccarini e si è sfogata con le lacrime | Video

19 novembre 2020 a

In pochi giorni dall'apertura della scuola di Maria De Filippi, la ballerina Martina Miliddi è una delle protagoniste indiscusse di Amici 2020. Se non proprio quella principale.

La ragazza ha 20 anni ed è sarda di Cagliari e mercoledì 18 novembre 2020 nel dayrtime di Italia1 alle ore 19, con l'appoggio di Lorella Cuccarini, ha conquistato il banco del talent show. Martina si è sciolta in un pianto raccontando a Lorella (ora sua insegnante), la sua storia. Dall'amore per la danza all'incidente stradale nel quale (10 anni fa), è morto il padre. "Un dolore che non mi dà tregua da dieci anni, un capitolo che non riesco a chiudere". Nella danza è un fenomeno, un talento e nella sua pagina Instagram ne dà prova anche in questo video che proponiamo.

