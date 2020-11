Matrimonio a prima vista 2020, Annalisa rivela il motivo del divorzio del suo ex Luca da Giorgia: "Lei gelosa di me, lui controllato" (Spoiler)

Anticipazioni della puntata speciale che andrà in onda in chiaro su Real Time martedì 24 novembre

Matrimonio a prima vista 2020, nella puntata speciale che Real Time manderà in onda in chiaro martedì 24 novembre 2020 in prima serata, vedremo anche la testimonianza della ex di Luca Cantiano, Annalisa. La ragazza oggi è la sua migliore amica.

Nell'episodio, disponibile per gli abbonati sulla piattaforma Dplay plus, gli esperti fanno vedere a Giorgia Pantini che ha divorziato da Luca, la testimonianza di Annalisa.

"Una volta - dice la ragazza che Giorgia vede in un monitor - terminate le riprese, ho visto un cambiamento da parte di loro due. Luca mi diceva di essere pesante, di sentirsi controllato e in effetti aveva ragione perché lui era controllato. Era stanco perché probabilmente lei non capiva quanto lui volesse stare con i suoi amici che erano la sua famiglia. Lei era gelosa di me, mi lanciava occhiatacce. Giorgia non è pronta per una conoscenza."

Giorgia ha ribadito che "mi viene da ridere sulla gelosia. A Luca mai ho negato di vedere i suoi amici".

