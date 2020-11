Uomini e donne, Carlotta snobba Ruggiero poi prende in giro Tommaso: "Sei interessante, peccato per come sei vestito" | Video

19 novembre 2020 a

Tanta curiosità anche per la parte dedicata a Carlotta Savorelli nella puntata di Uomini e donne di giovedì 19 novembre. La dama infatti è uscita con Ruggiero, tornato in studio esclusivamente per lei, ma almeno per il momento non è scattata la scintilla. "L'ho sentita e vista molto fredda, proprio perché non mi vuole dare illusioni", ha spiegato il corteggiatore.

Carlotta snobba Ruggiero

Di tutt'altro tenore l'atteggiamento di Carlotta quando ha parlato con la new entry Tommaso. "E' molto bello, si dovrebbe valorizzare di più", ha scherzato ma non troppo la Savorelli criticando il corteggiatore soprattutto per il maglione nero. In realtà la chimica tra i due sembra evidente e lo stesso Tommaso non è infastidito più di tanto per questo appunto della dama. Anche sui social la new entry è molto apprezzata, nonostante l'abbigliamento magari non molto azzeccato.

E Maria De Filippi suggerisce: "Su Mediaset facevano il programma Il brutto anatroccolo, chissà può tornare utile", ha scherzato la conduttrice.

E alla fine c'è pure il ballo insieme. Chissà se questa conoscenza sarà portata avanti fino in fondo.

