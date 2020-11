Amici 20 sembra il Grande Fratello per colpa del Covid. Tutte le nuove regole spiegate da Maria De Filippi| Video

19 novembre 2020 a

In tv è la ventesima edizione di Amici, ma somiglia anche ad un altro programma di Canale 5: Grande Fratello. A causa del Covid 19. E' stata Maria De Filippi a spiegare agli studenti i nuovi regolamenti di quella che è una vera e propria scuola d'arte. Ma a colpire non sono le variazioni sulla gara, quanto gli obblighi che i ragazzi dovranno rispettare per limitare al massimo il rischio di contagio. In definitiva saranno costretti ad una convivenza tutti insieme 24 ore su 24 e si dovranno occupare della gestione della casa. "L'edizione è influenzata dalla pandemia per ciò che riguarda la convivenza. E questo è l'unico modo per fare il programma", ha spiegato Maria De Filippi. Per non avere contatti con estranei, i ragazzi si devono occupare di ogni cosa: farsi da mangiare, pulire casa, tenere in ordine tutto ciò che c'è in una abitazione che ospita ben quindici giovani. Insomma un piccolo Grande Fratello. Poi Maria è entrata nel dettaglio delle nuove regole della gara, che cambiano non poco la competizione. Clicca qui per ascoltare le spiegazioni di Maria De Filippi.

