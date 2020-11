Uomini e donne, Maria De Filippi chiede a Michele: "Hai un succhiotto?". Lui smentisce, poi è scontro con Armando | Video

19 novembre 2020 a

Veemente discussione durante la puntata di giovedì 19 novembre tra Michele Dentice e Armando Incarnato. I due cavalieri si sono scontrati perché secondo Armando, il "collega" tende a prendere in giro le dame che via via incrociano la strada di Dentice. "Parla per te, non sei tu che devi dire quali persone posso conoscere o meno", ribatte Michele. Lo scontro si accende ulteriormente, fino a quando Giada, giunta la scorsa settimana e scelta in un primo momento da Michele, decide subito di rifiutare la conoscenza di Dentice e optare per Armando e Riccardo.

Eppure nella prima uscita fatta insieme, Giada non aveva disprezzato il cavaliere: "E’ stata una bella serata, lo volevo conoscere dal vivo", ha aggiunto Giada. Ma la discussione ha cambiato le carte in tavola. Maria De Filippi tra l'altro aveva notato uno strano segno sul collo di Dentice: "Ma cosa hai un succhiotto?", le ha chiesto.

Il succhiotto di Michele e la domanda di Maria

Michele ha subito risposto: "No, mi sono solo grattato, non c'è stato nessun bacio con Giada", ha detto. Durante la parte dedicata a Dentice, il cavaliere ha ammesso: "Mi piace ancora Roberta, sarei un falso se non lo dicessi", ha aggiunto. Alla fine balletto generale, Giada sceglie Armando, per Michele c'è Rita.

