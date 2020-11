Festival di Sanremo 2021 a fine aprile. L'anticipazione: il Comune avrebbe chiesto il rinvio

19 novembre 2020 a

a

a

Il Festival di Sanremo 2021 potrebbe slittare ad aprile. La Rai ha già deciso di posticipare la trasmissione, optando per i giorni che vanno dal 2 al 6 marzo. Questa decisione era stata presa quando sembrava essersi rallentato il contagio da Covid-19 nel nostro Paese. TvZoom, riporta adesso che il Comune di Sanremo avrebbe chiesto alla Rai di rimandare il Festival della musica italiana a fine aprile.

In questo periodo dell’anno, il Coronavirus potrebbe allentare l'offensiva per via delle temperature che solitamente tendono ad alzarsi e con un aiuto che potrebbe arrivare dai vaccini che sono allo studio. La notizia non è stata al momento commentata e si attendono sviluppi.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.