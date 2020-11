Frankie hi-nrg mc, ritorno a sorpresa con un nuovo video: il singolo anti covid prodotto tra Città di Castello e Cremona

A sorpresa il nuovo lavoro, vi presentiamo il video

È online, a sorpresa, ’Nuvole', il video del nuovo singolo di Frankie hi-nrg mc in uscita sulle piattaforme digitali il 20 novembre per Materie Prime Circolari.

"’Nuvole' è un nuovo classico, il ritorno di Frankie hi-nrg mc ’in purezza', un brano molto intimo in cui l’artista racconta le complesse sensazioni che quest’epoca di grandi cambiamenti sta generando in tutti noi", si legge in una nota. "Ho avuto bisogno di raccontare in musica chi sono, chi siamo, di incarnare quella voce capace di raccontare noi stessi, di cui da troppo tempo sentivo la mancanza", sottolinea Frankie hi-nrg mc. Prodotta a distanza, tra Cremona e Città di Castello, insieme a Leonardo ’Fresco' Beccafichi, il brano è ulteriormente impreziosito dal basso di Saturnino e dalla tagliente traccia di scratch di Dj Stile, lo storico turntablist con cui Frankie hi-nrg mc registrò il primo album Verba Manent, Anno Domini 1993.

