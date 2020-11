Le Iene, Ambra Angiolini e il dramma della bulimia: "Il mio unico specchio era l'acquetta del water"

19 novembre 2020 a

Ambra Angiolini si confessa a Le Iene. Nella puntata che andrà in onda su Italia1 giovedì 19 novembre dalle 21,10 l'attrice e showgirl ha raccontato la sua esperienza con la bulimia, un tema affrontato anche nel suo libro "InFame". “Con la bulimia ci si deforma. Mi dicevano rifattona, ma in realtà non ero rifatta, ero piena di succhi gastrici impazziti - ha confessato Ambra -. Che differenza c’è tra bulimia e anoressia? In una direzione si mangia tantissimo e poi si cerca di procurarsi il vomito. Nell’altra si smette di avere a che fare con il nutrimento".

La Angiolini prosegue poi nel racconto: "Mi sono accorta di soffrire di bulimia a 15 anni - ha detto -. Avevo preso spunto da un film, aveva a che fare con questa modella che mangiava nervosamente delle cose e poi inspiegabilmente andava dritta in un bagno e vomitava. Non c’entra niente la bellezza, poi qualcuno ha deciso che era la malattia di chi voleva essere magra. Posso dire che è una stronzata?". Ambra poi sottolinea quando ha capito che doveva farsi aiutare: "Quando ho capito che il mio unico specchio era l’acquetta del water", ha affermato. Un racconto davvero crudo. Queste le anticipazioni, l'intervista integrale nella puntata de Le Iene su Italia1 dalle 21,10.

