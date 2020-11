Il Paradiso delle signore, anticipazioni di giovedì 19 novembre: Beatrice ha bisogno di soldi. Adelaide scopre un segreto

19 novembre 2020 a

Altra puntata avvincente quella de Il Paradiso delle signore, in onda su Rai1 dalle 15,55. Queste le anticipazioni sull'episodio di giovedì 19 novembre. Al Paradiso è tutto pronto per l'evento in onore del ciclista Sante Gaiardoni, ma per l’occasione le Veneri (e in particolare Roberta) decidono di caldeggiare una ciclista donna: si tratta della russa Galina Yermolayeva, che è anche laureata in ingegneria.

Il Paradiso delle signore, anticipazioni di lunedì 16 novembre: ultimatum di Vittorio a Gabriella. Pietro ancora nei guai

Beatrice (Caterina Bertone), dopo la morte del marito Edoardo, rischia di perdere la casa. Ora la donna ha necessità di poter avere del denaro in più e così cerca un lavoro a Milano. Vittorio Conti scopre dal nipote Pietro che la donna è passata di lì senza dirlo a nessuno. Roberta è ancora indecisa se accettare o no la proposta della professoressa Barone, che le comporterebbe un trasferimento a Bologna. Adelaide riesce a guardare la cartella clinica di Federico, avendo così la prova che il ragazzo è figlio di Umberto.

