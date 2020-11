Uomini e donne, anticipazioni giovedì 19 novembre: Riccardo Guarnieri si riavvicina a Roberta. Ed è scontro con Armando

19 novembre 2020 a

Ancora colpi di scena a non finire a Uomini e donne. Nella puntata in onda dalle 14,50 circa giovedì 19 novembre su Canale5 e ovviamente condotta da Maria De Fiippi, saranno protagonisti il Trono Over e il Trono classico. In primo piano Riccardo Guarnieri, tornato in studio dopo la rottura con Ida. Ed è subito scontro con Armando Incarnato, i due infatti sono usciti con la stessa dama e questo ha portato a riportare alla luce antichi dissidi. A destare curiosità soprattutto è il riavvicinamento tra Riccardo e Roberta Di Padua. L'attrazione fisica tra i due sembra non essere mai svanita.

Tra i protagonisti della puntata dovrebbe esserci anche Davide Donadei. Il tronista ha baciato praticamente tutte le sue corteggiatrici scatenando anche vibranti proteste da parte delle stesse (su tutte quella di Beatrice), ma è intenzionato a continuare la conoscenza con alcune di loro. Ma proprio Beatrice sembra essere la prediletta del bel Davide, che sembra appunto tra i tronisti del programma quello più convinto della sua scelta finale.

