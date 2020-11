Beautiful, anticipazioni di giovedì 19 novembre. Ridge nei guai, fronte comune tra Brooke e Katie. E Sally affronta Flo

19 novembre 2020 a

Puntata avvincente quella di Beautiful di giovedì 19 novembre, in onda su Canale5 dalle 13,40. I coniugi Forrester hanno avuto un acceso battibecco e Katie, preoccupata, chiederà spiegazioni alla sorella. Brooke non si farà pregare e racconterà a Katie dell'ignobile tradimento di suo marito. Poi le rivelerà anche di aver intenzione di chiedere un ordine restrittivo nei confronti del figliastro Thomas, non solo per impedirgli di rientrare a Villa Forrester ma anche per tenerlo lontano da Douglas. Katie è sconvolta e dispiaciuta dalla piega che ha preso la situazione e rassicura Brooke.

Intanto Flo si è presentata a sorpresa da Wyatt portando con sè cibo e tante foto del loro passato insieme. Wyatt è sconvolto nel vederla, aveva già un appuntamento per cena con la Spectra, ma ha accettato di ascoltare comunque le sue parole. Flo ha avuto dunque occasione di chiedere perdono. Qualcuno però ha ascoltato la loro conversazione. Sally, giunta in anticipo, ha origliato il dialogo tra Wyatt e la Fulton e ha deciso coraggiosamente di affrontarla. Insomma, puntata da non perdere.

