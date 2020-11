Alberto Genovese, il caso a Mattino5: "Con la droga non distinguo più cosa è legale. Ma la ragazza era con me senza costrizioni" | Video

19 novembre 2020 a

a

a

Si parla del caso di Alberto Genovese a Mattino5, l'imprenditore arrestato con l'accusa di violenza sessuale ai danni di una modella di 18 anni all'interno del suo appartamento di Milano, noto come la famigerata Terrazza Sentimento. Festini a base di alcol, droga e sesso erano diventati un'abitudine per Genovese e così nella puntata del programma condotto da Federica Panicucci andato in onda giovedì 19 novembre, l'inviata ha raccolto i passaggi principali dell'interrogatorio dell'imprenditore.

"Mi drogo da 4 anni, da quando non ho più un ruolo operativo nelle mie azienda - ha spiegato - quando sono sotto effetto di stupefacenti non distinguo tra cosa è legale e cosa no. Se è vero quello di cui mi accusate ho fatto una brutta cosa. Ma la ragazza si è appartata con me consapevolmente e ha consumato droga con me senza costrizioni".

