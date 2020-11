Covid, Iva Zanicchi a Storie Italiane: "Forse molti pensavano che sarei morta, invece ce l'ho fatta anche stavolta" | Video

19 novembre 2020 a

Collegamento in diretta su Rai1 a Storie Italiane da parte di Iva Zanicchi, da poco dimessa dall'ospedale di Vimercate dopo il ricovero a causa del Covid. Nella puntata di giovedì 19 novembre la cantante ha parlato in collegamento telefonico con la conduttrice Eleonora Daniele e i suoi ospiti in studio, tra cui il collega Riccardo Fogli.

"Ringrazio davvero tutti per il grande affetto - ha detto Iva Zanicchi che poi come al solito è riuscita a ironizzare - forse la gente si è detta: 'Questa ha 80 anni, è vecchia ed è la volta che muore', invece ce l'ho fatta. Lo dico a tutti i miei coetanei, bisogna lottare che ce la facciamo anche noi. Ringrazio i medici, sono degli angeli che lavorano tuttavia in condizioni disastrose". Anche stavolta Iva Zanicchi ha dimostrato di essere una vera combattente.

