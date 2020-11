Dritto e Rovescio, stasera in tv giovedì 19 novembre su Retequattro anticipazioni e ospiti di Paolo Del Debbio

19 novembre 2020 a

Torna stasera, giovedì 19 novembre 2020, in prima serata su Retequattro, “Dritto e Rovescio”, il programma di approfondimento condotto da Paolo Del Debbio.

Tra gli ospiti della puntata: i senatori Davide Faraone (Italia Viva) e Lucia Borgonzoni (Lega), la capogruppo di Forza Italia alla Camera Mariastella Gelmini e i deputati Andrea Romano (Pd), Gennaro Migliore (Italia Viva) e Giovanni Donzelli (Fratelli d’Italia).

I temi che verranno trattati sono quelli dell’emergenza Covid in Italia, le tensioni tra Regioni e Governo sulla suddivisione del Paese in zone di rischio, la strategia di contenimento dei contagi e il “caso Calabria”. Il Governo rincorre l’epidemia anziché anticiparla?

Nel corso della serata, ampio spazio sarà dedicato alla crisi economica italiana, alle promesse del Governo e al Natale che si avvicina, tra restrizioni e imprese a rischio fallimento. Attraverso le testimonianze di commercianti e lavoratori autonomi si discuterà delle chiusure delle attività considerate non essenziali e delle storie di imprenditori che hanno deciso di rimanere aperti come forma di protesta.



