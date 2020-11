All Together Now 2020, Anna Tatangelo e Rita Pavone: il video dello scontro e di mezzo c'è Gigi D'Alessio

19 novembre 2020 a

a

a

Va in onda lo scontro fra Anna Tatangelo e Rita Pavone ad All Together Now 2020 di mercoledì 18 novembre. Ci scappa la rissa verbale fra giudici e di mezzo (senza che essere stato nominato, ma è del tutto evidente), Gigi D'Alessio ex compagno di Anna.

Ecco cosa è successo. Si esibiscono gli Amabili, il duo formato da marito e moglie che continua a dividere il muro. Rita Pavone ritiene che lui, Massimiliano, dovrebbe intraprendere un percorso da solista perché avrebbe capacità canore superiori alla moglie. Anna Tatangelo non è d'accordo, anzi non li separerebbe mai. Rita Pavone fa un commento con Tatangelo che risponde risentita.

"Parlo con la persona sbagliata, perché anche tu cantavi in coppia…" afferma Rita. La replica: "Tu sai che io ho stima per te. Con tutto il rispetto per il mio ex compagno però, ognuno ha la sua carriera, ognuno è un cantante a sé. Abbiamo fatto solo una canzone insieme ‘Un nuovo bacio' 20 anni fa. Ma mi sembra che dopo 20 anni lui sta ancora in giro e io sto ancora in giro".

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.