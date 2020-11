Doc nelle tue mani, ultima puntata stasera giovedì 19 novembre su Rai1: dramma e amore, anticipazioni sul gran finale

19 novembre 2020 a

Atteso il gran finale di Doc Nelle tue mani, con la puntata di questa sera giovedì 19 novembre su Rai 1 in prima serata.

Viene trasmesso l'ultimo episodio di cui forniamo qualche anticipazione.

Il titolo è ‘Io ci sono’ in cui Andrea sarà allontanato dall’ospedale proprio in seguito alla denuncia dell’ex specializzando che lo ha messo nei guai.

Agnese si è sentita male ed è stata portata subito proprio in ospedale tra le mani di Andrea pronto a capire a cosa sia dovuto questo suo malore e curarla come ha fatto con i suoi pazienti nonostante la perdita di memoria. Secondo le anticipazioni sembra che le condizioni di Agnese peggioreranno e che questo metterà al lavoro tutti i dottori e gli specializzandi del reparto.

Proprio i giovani dottori della serie finiranno per portare avanti le loro storie. In particolare, Alba e Riccardo iniziano una storia (con bacio) ed Elisa e Gabriel affrontano una situazione complessa. Poi Lorenzo e Giulia: il primo sembra pronto ad andare contro Sardoni per il bene di Andrea mentre la seconda è convinta che tra lei e il suo ex primario possa esserci ancora qualcosa. Restano da capire i dettagli che vedremo stasera. E non sono proprio indifferenti.

