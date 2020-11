Covid e Natale, Conte spiega le nuove regole della tombola. Il video diventa virale, ma ovviamente è solo satira

18 novembre 2020 a

Possibile che il premier Giuseppe Conte, nel corso di una conferenza stampa, abbia annunciato le restrizioni da rispettare a Natale durante il gioco della tombola? Ovviamente no. Quello che sta girando in maniera virale nelle chat di whatsapp è un video ironico, realizzato con le immagini di un intervento del presidente del consiglio dei ministri, doppiato da un imitatore davvero bravo. Satira allo stato puro.

La voce effettivamente sembra essere quella di Conte che spiega i materiali che possono essere usati per la tombolata, come devono avvenire i pagamenti delle vincite, cosa rischiano i concorrenti che dichiarano di aver centrato l'ambo dopo il primo numero estratto. Un video ironico che fa spuntare un sorriso in un momento assolutamente drammatico per il Paese e per il resto del mondo.

