Matrimonio a prima vista 2020, Luca divorzia da Giorgia: "Non voglio vederla". Lei: "Un codardo" (spoiler)

Anticipazioni della puntata speciale in onda il 24 novembre su Real Time

18 novembre 2020

a

a

Nella puntata speciale di Matrimonio a prima vista 2020 che andrà in onda su Real Time martedì 24 novembre in prima serata e che è disponibile per gli abbonati di dplay plus, andrà in onda il divorzio - da motivare davanti agli esperti del docureality - delle due coppie (su tre) che nella scelta finale avevano detto di continuare la relazione iniziata come sconosciuti.

Matrimonio a prima vista 2020, Giorgia divorzia da Luca e rivela: "Ho controllato il suo cellulare, ecco il messaggio alla ex" (spoiler)

Si tratta di Andrea e Nicole e di Luca e Giorgia. Quest'ultima era una coppia legata da una sorta di amore a prima vista ma ora è arrivata la separazione. Luca ha motivato la decisione con la gelosia di lei e Giorgia ha poi spiegato di non sentirsi considerata, non quanto almeno la ex del marito (Annalisa è ora la migliore amica di Luca). Gli esperti chiedono, dopo averlo sentito, se Luca vuole incontrare Giorgia, se ha piacere. Lui dice di "non volerla incontrare, non mi va di discutere per l'ennesima volta". Lei: "Mi aspettavo non volesse un confronto oggi. Non è la prima volta che sfugge. Già mi ha negato un confronto, ha fatto una mossa codarda mentre era insieme a tutti i suoi amici".

