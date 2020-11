Matrimonio a prima vista 2020, Giorgia divorzia da Luca e rivela: "Ho controllato il suo cellulare, ecco il messaggio alla ex" (spoiler)

18 novembre 2020 a

E' finito il matrimonio fra Luca Cantiano e Giorgia Pantini. I due ragazzi laziali di Matrimonio a prima vista 2020, si erano scelti alla conclusione dell'esperimeneto sociale, ma anche questa coppia è scoppiata. Luca racconta, nella puntata speciale che andrà in onda su Real Time martedì 24 novembre e che è disponibile per gli abbonati sulla piattaforma dplay plus, della gelosia ossessiva di lei. Poi arriva la verità di Giorgia davanti agli esperti.

Fra le altre cose rivela: "Il controllo? E' vero, lo ammetto. Io una volta gli ho controllato il cellulare a Luca. Una cosa bruttissima, che non si deve fare. Questo perché ho visto una nota vocale che Luca aveva mandato ad Annalisa (la ex ndr). Appena si è distratto sono andato a sentirla quella nota perché ero certo che lui l'avesse registrata. Mentre io e lui discutevamo lui ha inviato la registrazione a lei. Lui poi - conclude Giorgia - ha negato di averlo fatto".

