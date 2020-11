Amici 20, Martina in lacrime da Lorella Cuccarini: "Ho perso mio padre a 10 anni e non ho talento" | Video

18 novembre 2020 a

a

a

Lacrime per una storia toccante ad Amici 2020 messa in onda nel daytime di mercoledì 18 novembre. La ballerina Martina Miliddi è al cospetto della sua insegnante nella scuola, Lorella Cuccarini. La ragazza, 20 anni, è emozionata come dimostrano le telecamere di Italia1 che manda in onda il programma alle 19 dal lunedì al venerdì.

La ballerina, alla fine della puntata di sabato, ha voluto ringraziare la sua insegnante e madrina e adesso sollecitata da Lorella racconta: "Ho perso mio padre quando avevo 11 anni in un incidente e non vado molto d’accordo con mia mamma. Non ho questa confidenza da raccontarle, anzi lei non sa niente di me, neppure che sono qui. Ma non soffro di questa cosa: io ho una mamma che non è lei. La morte di mio padre mi ha spezzato il cuore. Io non ho mai avuto un dono o un talento, non ero brava ma avevo voglia. Non ho amiche al di fuori, ho solo la danza". Lorella Cuccarini ammette che nemmeno lei di talento ne aveva, ma voglia di lavorare sì.

GUARDA qui il video



Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.