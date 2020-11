Stasera in tv 18 novembre, su Rai Premium serata con Maiorca Crime e Gli orologi del diavolo

18 novembre 2020 a

a

a

Stasera in tv, 18 novembre, su Rai Premiu è un mercoledì dedicato alle serie. Per cominciare due puntate della prima, Maiorca Crime. In onda gli episodi 3 e 4 della stagione d'esordio: L'icona dell'oligarchia e Il fan numero uno. Trasmessa nel Regno Unito sulla Bbc One dal 25 novembre al 6 dicembre 2019, in Italia è approdata in prima visione su Rai due a giugno. Ora le repliche su Premium. Inizio alle 21.20. In seconda serata, dalle 22.55, sarà la volta de Gli orologi del diavolo che ha avuto un grande successo su Rai 1. Saranno trasmesse le puntate tre e quattro.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.