Resta con me, storia vera del film di Rai2 del 18 novembre 2020: chi sono Tami Ashcraft e Richard Sharp travolti dall'uragano Raymond

Un tragico viaggio ha ispirato la pellicola

Il film in onda stasera su Rai2, "Resta con me", è tratto da una storia vera degli anni Ottanta. E' una pellicola ispirata a quanto successo a Tami Ashcraft e Richard Sharp. Si tratta di due velisti che nel 1983 si imbatterono in mezzo all’Oceano Pacifico con l’uragano Raymond.

I fatti sono stati raccontanti proprio da Tami Oldham, protagonista insieme a Richard Sharp, nel libro Red Sky is Mourning del 2002. Tami aveva appena 24 anni quando il suo compagno, 10 anni più grande di lei, viene assunto per portare uno yacht Hazana da Tahiti a San Diego in California. I due partirono per attraversare l’Oceano in una delle stagioni di uragani più lunga della storia. Partiti da tre ore i due vengono raggiunti dall’uragano Raymond con venti da oltre 200 chilometri orari. Le onde riuscirono a ribaltare l’imbarcazione con la Oldham che cerca di eliminare come può l’acqua entrata a bordo. Decideranno così di cambiare rotta verso le Hawaaii ben più vicine, raggiungendole dopo 41 giorni di viaggio.

