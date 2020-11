Stasera in tv 18 novembre su Rai Movie, in seconda serata il film L'esigenza di unirmi ogni volta con te. La trama

18 novembre 2020 a

a

a

L'esigenza di unirmi ogni volta con te è il titolo del film in programma stasera in tv, 18 novembre, in seconda serata su Rai Movie, inizio alle ore 23.20. E' una pellicola italiana, drammatica, realizzata nel 2015. La regia è a cura di Tonino Zangardi, mentre gli interpreti principali sono Marco Bocci, Claudia Gerini, Marc Duret, Antonio Iuorio, Luca Cirasola. La trama. Giuliana come tutti i giorni va al lavoro al supermercato dove fa la cassiera. Ma due ladri con il volto coperto irrompono nel negozio e la prendono in ostaggio. E' un poliziotto a salvarla e lei se ne innamora. Decidono di fuggire insieme a Parigi, ma il marito non si dà per vinto.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.