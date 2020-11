Stasera in tv 18 novembre, su Rai Movie il film Beata ignoranza con Marco Giallini e Alessandro Gassmann. La trama

18 novembre 2020 a

Stasera in tv, mercoledì 18 novembre, su Rai Movie alle ore 21.10 è in programma il film dal titolo Beata Ignoranza. Commedia italiana del 2017, regia di Massimiliano Bruno. Nel cast troviamo Valeria Bilello, Marco Giallini, Alessandro Gassmann, Carolina Crescentini, Susy Laude. La trama. Ernesto e Filippo si rivedono dopo 25 anni. Si conoscono da una vita ma sono stati separati dall'amore per la stessa donna, Marianna, e dalla nascita di una figlia, Nina. Ora si ritrovano ad insegnare nello stesso liceo. A dividerli subentra anche il rapporto con le alte tecnologie, a partire dai cellulari. Ernesto dovrà rassegnarsi e imparare ad usare computer, smartphone e social. Filippo dovrà fare il contrario: disintossicarsi.

