X Factor 2020, giovedì 19 novembre ospiti Elodie, Carl Brave e Leo Gassmann. Fiato sospeso per Cattelan

X Factor 2020 su Sky e NOW, arriva al quarto appuntamento giovedì 19 novembre 2020. E' prevista la gara Live. Emma ha dovuto salutare uno dei tre membri della squadra degli Under Uomini, Santi, eliminato la scorsa settimana; Mika e Maunuel Agnelli gareggiano con due concorrenti ciascuno rispettivamente tra gli Over e i Gruppi, mentre soltanto Hell Raton porta intatta al quarto Live le sue Under Donne.

Sul palco arriva Elodie che si esibirà in una performance unica, canterà un medley di suoi successi e con Carl Brave, special guest del set, interpreteranno «Parli Parli» duetto contenuto in «Coraggio», secondo album d’inediti dell’artista e produttore romano, che ha debuttato ai vertici della classifica e ha conquistato subito pubblico e critica. E inoltre, tornerà in famiglia Leo Gassmann: a due anni dalla sua partecipazione a X Factor e dopo la vittoria al Festival di Sanremo 2020 nella categoria «Nuove Proposte», porta sul palco dello show di Sky - che ha segnato il suo debutto nel mondo musicale - il brano Mr. Fonda, terzo estratto dal suo primo album in studio «Strike» che ha raggiunto gli oltre 10 milioni di stream, di cui uscirà il singolo ed un nuovo video domani. Al termine della puntata, tornerà Daniela Collu per dare il via ai consueti commenti a caldo, con i giudici e i concorrenti eliminati, nel suo spazio dell’Hot Factor. Si attende ancora di sapere se Cattelan tornerà sul palco per la conduzione.

