Malati di pulito, stasera in tv 18 novembre tre episodi su Real Time. Le anticipazioni

18 novembre 2020 a

a

a

Stasera in tv, mercoledì 18 novembre, su Real Time torna l'appuntamento con Malati di pulito, a partire dalle ore 21.20. Si tratta del format che porta le telecamere al seguito di chi ha un vero disturbo ossessivo e compulsivo di una continua pulizia della casa. I protagonisti sono persone che gestiscono imprese di pulizie e che sono riuscite a trasformare la loro ossessione in un vero lavoro. Spesso, inoltre, si recano in luoghi dove la sporcizia ha assunto dimensioni imbarazzanti, magari all'interno delle abitazioni di chi soffre del problema inverso, l'accumolo compulsivo. Sono tre le puntate in programma questa sera, tutte della quarta stagione della serie. Nella prima Hayley e Dann fanno visita ad una abitazione del XVII secolo nel nord del Galles. Si trovano davanti una situazione pazzesca. Ci vive Cornelia con dodici gatti e un'incredibile mole di sporcizia. Nel secondo episodio è Sandra, ossessionata del pulito, ad affrontare il più grande lavoro della sua vita. Incontra il 37enne Karl che vive su una barca a due cuccette nel Norfolk. La terza puntata di questa sera, infine, vede all'opera Tracey che arriva in una abitazione di Norfolk per aiutare la 33enne Kerry che vive in una casa piena di ossicini, peli e pipì di cani.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.