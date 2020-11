Uomini e Donne, Gabriella torna in studio da Gianluca De Matteis ma annuncia che non lo corteggerà più

La decisione nella puntata di mercoledì 18 novembre

18 novembre 2020

a

a

E' finita fra Gabriella Maglione e Gianluca De Matteis. Lei torna in studio a Uomini e Donne, oggi mercoledì 18 novembre 2020 ma dice di non corteggiarlo più.

Sophie Codegoni critica la scelta. "Gianluca lo vedo anche fuori e Gabriella - spiega la tronista - sta cercando una scusa per andarsene perché a lei non piace. Mi dispiace perché stai sminuendo questo ragazzo”,

Gianluca aveva chiesto alla redazione di poterla rivedere e ha quasi implorato la ragazza una volta in studio. “Non mi aspettavo di rivederti, mi sei mancata, mi piaci e mi dispiace di non averti potuta scegliere per l’esterna. Mi piacerebbe che tornassi”, ha detto Gianluca. Gelida lei: “Non ha senso rimanere perché prima provavo delle cose che oggi non ci sono più e se restassi ti direi di no”

