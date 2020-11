Un posto al sole, anticipazioni della soap di Rai3 di oggi 18 novembre 2020: Patrizio affronta Rossella

18 novembre 2020 a

Questa sera, mercoledì 18 novembre 2020, su Rai 3 va in onda un nuovo appuntamento con la soap opera Un Posto al Sole (ore 20.45).

Anticipiamo - secondo il settimanale Telepiù - che Patrizio, incitato dagli amici Alex e Vittorio, decide di affrontare Rossella e di mettere in chiaro i suoi sentimenti.

Quando Patrizio andrà in università per parlare con lei, Rossella apparirà piena di dubbi e non così propensa a ricominciare la loro storia d’amore. Ilaria, compagna di studi di Rossella, approfitterà della situazione per farsi avanti con il ragazzo? Michele fa un passo falso in radio e Silvia capisce che è arrivato il momento di affrontare la situazione. La famiglia rom ha lasciato l’appartamento e Giulia vorrebbe in qualche modo sensibilizzare gli abitanti del quartiere, che ha fatto di tutto per farli andare via.

