Uomini e Donne, lite furiosa fra Tina e Gemma: "Hai fatto sempre l'amante" e tira in ballo Walter Chiari. La dama di Torino smentisce

Lite furiosa in apertura di Uomini e Donne di mercoledì 18 novembre 2020. su Canale 5. Tina Cipollari, opinionista in collegamento da casa e la dama di Torino, Gemma Galgani, si beccano. "Hai scelto di fare sempre l’amante nella vita - afferma Tina - ed è per questo che ti ritrovi a 70 anni così. Qualche settimana fa parlavamo di alcune dichiarazioni che ha rilasciato ai giornali. C’era una tua intervista in cui dicevi di aver avuto tanti amori tra Walter Chiari”, afferma Tina. “Tu non sai leggere le interviste. Ho detto che c’è stato un bel rapporto professionale e lo ribadisco”, replica Gemma.

Ancora Tina: "Ti sei sposata il lunedì e giovedì vi siete già lasciati andare. Basta di fare la mascherina". Gemma: "Non eccetto che ho fatto sempre l'amante, non sai niente della mia vita.

